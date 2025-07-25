Спаллетти прокомментировал уход из «Наполи»

Экс-наставниквысказался про уход из команды после чемпионского сезона-2022/23.

«Уйдя, я помог привлечь внимание к тем ситуациям, которые стали очевидны год спустя, когда Де Лаурентис понял, что для новых побед ему нужно нанять отличного тренера, что не всё зависит только от него. Какие у меня отношения с Де Лаурентисом? Самым большим оскорблением для меня было то, что нам не разрешили проехать по городу на автобусе после завоевания скудетто», — заявил Спаллетти в интервью La Repubblica.

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В сезоне-2022/23 «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти впервые с 1990 года выиграл чемпионат Италии. Сейчас команду возглавляет Антонио Конте.