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    Шпилевский: К сожалению, результат не в нашу пользу, это больно

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    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 2-го тура РПЛ.

    Алексей Шпилевский
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    Алексей Шпилевский

    «Команда еще ни разу не забила за сезон? Надо анализировать, не просто так.

    Что было в записках, которые передавал? Какая разница, что там было, это уже ситуацию не изменит. Поэтому что бы я ни говорил, это будет звучать как отговорка.

    Кому было адресованы эмоции Хуана Боселли? В двух матчах мы пропустили пять мячей, я думаю, что команда этого не заслуживает. К сожалению, результат не в нашу пользу, это больно.

    Два поражения на старте сезона — это провал? Вы же смотрите только на результат, я более смотрю в глубину. Пускай люди говорят, что хотят, провал — не провал», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

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    Следующий матч «Пари НН» проведет дома против «Локомотива» 2 августа.

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