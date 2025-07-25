«Арсенал» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги

В матче второго тура Первой лигисыграли вничью 1:1.

Открыли счет гости усилиями Ильи Порохова на 20-й минуте, а сравняли счет хозяева на 63-й минуте благодаря голу Эдерлина Рейеса.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Шинник 1:1 Голы: 0:1 Илья Порохов (20'), 1:1 Reyes E. (63') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Эрвинг Ботака-Иобома (Александр Пуцко, 66'), Кирилл Большаков, Олег Исаенко, Ahlinvi M. (Алан Цараев, 88'), Reyes E., Данил Липовой (Игорь Горбунов, 77'), Brnovic M. (Илья Азявин, 88'), Никита Раздорских, Амур Калмыков (Djuranovic U., 66') Шинник: Тимофей Митров, Вадим Карпов, Виталий Лысцов, Артемий Косогоров, Кирилл Маляров, Артур Черный (Даниил Корнюшин, 66'), Валерий Кичин, Руслан Куль (Артём Голубев, 88'), Тимофей Шипунов (Артем Малахов, 66'), Илья Порохов (Денис Самойлов, 59'), Альбек Гонгапшев Предупреждение: Brnovic M. (24')

Календарь и таблица ФНЛ

У «Арсенала» теперь два очка и шестое место. У «Шинника» один балл и 14-я строчка.