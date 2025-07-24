ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сэм Сарридж празднует голБез Месси, но на классе: «Звёзды МЛС» разобрались с «Лигой МХ» и взяли реванш за прошлый год
    Все новости спорта

    Семак: У Жерсона получился хороший дебют за «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ростов
    Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на дебют защитника Романа Веги и полузащитника Жерсона в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом». Сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «У Жерсона хороший дебют получился. У Романа тоже неплохой дебют, но так сложилась игра, что здесь на первое место вышли единоборства, было очень много борьбы. И, естественно, Жерсону в таком матче было проще играть, чем Роману, который всё-таки больше играет с мячом, быстро играет, хорошо играет на атаку. Но я повторю, что игра была более силовой, было много борьбы — игрокам более мощным было проще в этой игре», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники обменяются голами?
  • «Астана» — «Зимбру». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Неужели 45-летняя Винус Уильямс выиграет еще один матч?
  • Уильямс — Френх. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Университатя» добьётся победы над соперником?
  • «Арарат-Армения» — «Университатя Клуж». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астана — Зимбру
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уильямс — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Университатя Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Александрия — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Эгнатия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Бешикташ — Шахтёр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Ибин У
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры