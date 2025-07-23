Сауль покинул мадридский «Атлетико» после 17 лет в клубе

Полузащитникофициально покинул мадридскийпо обоюдному согласию сторон.

Клуб сообщил, что контракт с 30-летним игроком был расторгнут. Сауль находился в системе «матрасников» с 2008 года. За основную команду он сыграл 427 матчей, забил 48 голов и отдал 26 результативных передач.

В составе «Атлетико» Сауль Ньигес выиграл множество трофеев, включая чемпионство в Ла Лиге, два Кубка Лиги Европы, Суперкубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок

Испании.

Ранее сообщалось о возможном переходе Сауля в турецкий «Трабзонспор», с которым игрок даже рассматривал контракт на четыре года, однако по последним данным он выбрал продолжение карьеры в бразильском клубе «Фламенго».