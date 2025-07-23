Хозяевам предстоит сложная игра против соперника, который знает, что такое еврокубки. После клубного ЧМ «Зальцбург» уже ощутил вкус соревнований и готов вступить в борьбу за групповой этап.
Эксперты считают «Зальцбург» фаворитом. Посмотрим, подтвердят ли «быки» этот статус.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.97 и 2.25 — котировки букмекеров на победу команд в этом матче.
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.20.
- Искусственный интеллект поставил на победу «Зальцбурга» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бранн» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.
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