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    «Бранн» — «Зальцбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург Бранн Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Норвежский «Бранн» и австрийский «Зальцбург» встретятся в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 20:00 мск.

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    Хозяевам предстоит сложная игра против соперника, который знает, что такое еврокубки. После клубного ЧМ «Зальцбург» уже ощутил вкус соревнований и готов вступить в борьбу за групповой этап.

    Эксперты считают «Зальцбург» фаворитом. Посмотрим, подтвердят ли «быки» этот статус.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • 2.97 и 2.25 — котировки букмекеров на победу команд в этом матче.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Искусственный интеллект поставил на победу «Зальцбурга» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бранн» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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