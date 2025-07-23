Норвежскийи австрийскийвстретятся в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 20:00 мск.

Хозяевам предстоит сложная игра против соперника, который знает, что такое еврокубки. После клубного ЧМ «Зальцбург» уже ощутил вкус соревнований и готов вступить в борьбу за групповой этап.

Эксперты считают «Зальцбург» фаворитом. Посмотрим, подтвердят ли «быки» этот статус.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.97 и 2.25 — котировки букмекеров на победу команд в этом матче.

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.20.

Искусственный интеллект поставил на победу «Зальцбурга» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бранн» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.

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