Бранн — Ред Булл Зальцбург: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов и ставка за 2.20

«Бранн» встретится с «Ред Булл Зальцбург» в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 23 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «Ред Булл Зальцбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бранн»

Путь к 1/4 финала: Чемпионат Норвегии продолжается и «Бранн» выступает довольно уверенно. Команда занимает 3-е место в таблице с 30-ю очками в активе после 16-и туров.

«Бранн» напрямую пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с крепким «Зальцбургом». Противостояние начнется в Бергене.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Бранн» проиграл КФУМ из Осло (0:2). До этого команда обыграла «Викинг» со счетом 3:1, забив 2 гола еще в первом тайме.

В последних 5-и встречах «Бранн» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью с «ХамКам» (1:1). За этот отрезок команда забила 5 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: В предстоящем матче «Бранну» необходимо создать преимущество на своем поле, чтобы сделать задел перед ответной встречей.

В составе «Бранна» есть нападающий, который способен забивать много голов. Ауне Хеггебо забил 7 голов за 13 встреч и сделал голевую передачу в нынешнем сезоне чемпионата Норвегии.

«Ред Булл Зальцбург»

Путь к 1/4 финала: Эта команда заняла 2-е место в таблице чемпионата Австрии с 38-ю очками в активе и вышла в квалификацию Лиги чемпионов.

«Ред Булл Зальцбург» также участвовал на Клубном чемпионате мира. Австрийской команде не удалось выйти из группы Н, уступив место «Аль-Хилялю» и «Реалу».

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Зальцбург» проиграл «Дерби Каунтри» (1:2). Матчем ранее команда сумела обыграть «Карабах» со счетом 2:1.

В последних 5-и встречах «Зальцбург» по 2 раза победил и проиграл, а также сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (0:0). За этот период команда также уступила «Реалу» (0:3) и обыграла «Пачуку» (2:1).

Состояние команды: «Зальцбург» начнет серию матчей на чужом поле. Если у команды получится победить в гостях, то это будет ключевым фактором перед ответным поединком.

В «Зальцбурге» также имеется полузащитник Доргелес Нене, который выступает результативно. За 30 матчей в прошедшем сезоне чемпионата Австрии футболист забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Бранн» проиграл только 1 раз

В последних 3-х матчах «Зальцбург» дважды проиграл

«Бранн» выиграл 4 последних матча на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ред Булл Зальцбурга» — 2.20, победа «Бранна» — 3.00, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.

Прогноз: «Зальцбург» все-таки окажется сильнее.

Ставка: Победа «Зальцбурга» за 2.20.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Бранн» будет упираться на своем поле.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.