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    Бранн — Ред Булл Зальцбург: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов и ставка за 2.20

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    Прогноз и ставки на «Бранн» — «Ред Булл Зальцбург»
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    «Ред Булл Зальцбург»
    «Бранн» встретится с «Ред Булл Зальцбург» в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 23 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «Ред Булл Зальцбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Июля 2025 года

    Бранн

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Бранн 20:00 Зальцбург

    Зальцбург

  • Зальцбург
    •

    «Бранн»

    Путь к 1/4 финала: Чемпионат Норвегии продолжается и «Бранн» выступает довольно уверенно. Команда занимает 3-е место в таблице с 30-ю очками в активе после 16-и туров.

    «Бранн» напрямую пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с крепким «Зальцбургом». Противостояние начнется в Бергене.

    Бранн — Зальцбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке «Бранн» проиграл КФУМ из Осло (0:2). До этого команда обыграла «Викинг» со счетом 3:1, забив 2 гола еще в первом тайме.

    В последних 5-и встречах «Бранн» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью с «ХамКам» (1:1). За этот отрезок команда забила 5 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: В предстоящем матче «Бранну» необходимо создать преимущество на своем поле, чтобы сделать задел перед ответной встречей.

    В составе «Бранна» есть нападающий, который способен забивать много голов. Ауне Хеггебо забил 7 голов за 13 встреч и сделал голевую передачу в нынешнем сезоне чемпионата Норвегии.

    «Ред Булл Зальцбург»

    Путь к 1/4 финала: Эта команда заняла 2-е место в таблице чемпионата Австрии с 38-ю очками в активе и вышла в квалификацию Лиги чемпионов.

    «Ред Булл Зальцбург» также участвовал на Клубном чемпионате мира. Австрийской команде не удалось выйти из группы Н, уступив место «Аль-Хилялю» и «Реалу».

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    • Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Зальцбург» проиграл «Дерби Каунтри» (1:2). Матчем ранее команда сумела обыграть «Карабах» со счетом 2:1.

    В последних 5-и встречах «Зальцбург» по 2 раза победил и проиграл, а также сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (0:0). За этот период команда также уступила «Реалу» (0:3) и обыграла «Пачуку» (2:1).

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    Состояние команды: «Зальцбург» начнет серию матчей на чужом поле. Если у команды получится победить в гостях, то это будет ключевым фактором перед ответным поединком.

    В «Зальцбурге» также имеется полузащитник Доргелес Нене, который выступает результативно. За 30 матчей в прошедшем сезоне чемпионата Австрии футболист забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Бранн» проиграл только 1 раз

    • В последних 3-х матчах «Зальцбург» дважды проиграл

    • «Бранн» выиграл 4 последних матча на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ред Булл Зальцбурга» — 2.20, победа «Бранна» — 3.00, ничья — за 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: «Зальцбург» все-таки окажется сильнее.

    Ставка: Победа «Зальцбурга» за 2.20.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Бранн» будет упираться на своем поле.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бранн — Ред Булл Зальцбург?

    Матч Бранн — Ред Булл Зальцбург состоится 23 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бранн — Ред Булл Зальцбург?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Зальцбурга»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бранн — Ред Булл Зальцбург?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Зальцбурга».» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бранн — Ред Булл Зальцбург?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бранн — Ред Булл Зальцбург?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ред Булл Зальцбурга» — 2.20, победа «Бранна» — 3.00, ничья — за 3.80.

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    Бранн — Ред Булл Зальцбург: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 23.07.202520:00. Гости окажутся сильнее?
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