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    Источник: Ильзат Ахметов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды

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    Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов близок к переходу в «Крылья Советов» на правах бесплатной аренды до конца текущего сезона.

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    Как сообщает «Чемпионат», самарский клуб не будет платить за аренду, при этом часть зарплаты в размере 3 миллионов рублей в месяц футболисту компенсируют «Крылья Советов», а оставшуюся часть — «Зенит».

    Действующий контракт Ахметова с санкт-петербургским клубом рассчитан до конца июня 2026 года, однако руководство «Зенита» не планирует продлевать соглашение с опытным полузащитником.

    За всю карьеру он успел проявить себя как универсальный и опытный полузащитник, ранее выступая за ЦСКА и «Рубин».

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