Источник: Ильзат Ахметов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды

Полузащитникблизок к переходу вна правах бесплатной аренды до конца текущего сезона.

Как сообщает «Чемпионат», самарский клуб не будет платить за аренду, при этом часть зарплаты в размере 3 миллионов рублей в месяц футболисту компенсируют «Крылья Советов», а оставшуюся часть — «Зенит».

Действующий контракт Ахметова с санкт-петербургским клубом рассчитан до конца июня 2026 года, однако руководство «Зенита» не планирует продлевать соглашение с опытным полузащитником.

За всю карьеру он успел проявить себя как универсальный и опытный полузащитник, ранее выступая за ЦСКА и «Рубин».