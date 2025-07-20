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    Эдуард Сперцян («Краснодар»)«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Маркиньос: «Спартаку» надо учиться играть на победу, а не только красиво

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    Крайний полузащитник московского «Спартака» Маркиньос считает, что команде надо научиться играть на результат, а не только стараться показывать красивый футбол.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    «Наша команда должна начать играть так всегда, играть на победу. Не просто играть красиво. Я думаю, что самое важное — побеждать. Победы могут быть разными, но они должны быть. И к этому наша команда стремится — выигрывать всегда, забирать по три очка и подниматься в таблице», — цитирует Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

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    • В матче первого тура РПЛ «Спартак» выиграл у махачкалинского «Динамо» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал бразилец Маркиньос, для которого он стал первым за команду.

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