Федорищев: Уже сейчас на игру «Крыльев Советов» смотреть не стыдно

Губернатор Самарской областисообщил, что ему понравилось, как действовала команда в первом туре РПЛ с «Акроном» (1:1) под началом нового главного тренера

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Виталий Федорищев Фото: 63.ru

«Первый тур всегда тяжелый. Классный футбол показали и "Акрон", и "Крылья Советов". Я в первом тайме увидел у "Крыльев" как минимум три момента, чтобы забить. Чего‑то не хватало. Но самое главное, что игра была живой.

Вы видели, как наши болельщики реагировали. Счет 1:1 для каждой из команд немного обидный, потому что каждый играл на пределе своих сил, но для нас для всех этот счет оценивает уровень двух команд: они обе сильные.

У нас, в "Крыльях", взяли пять туров, чтобы сплотиться, сыграться. С каждым туром будем видеть более цельную команду, тем более что пару ребят еще не доехали. Мне, как человеку, который в последнее время очень внимательно относится к футболу, не то что было не стыдно, мне было приятно посмотреть на игру "Крыльев Советов" в эту субботу», — рассказал Федорищев «Матч ТВ».

Единственный мяч в составе «Крыльев Советов» забил арендованный у московского «Локомотива» Вадим Раков.