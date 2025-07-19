«Акрон» и «Крылья» разошлись миром в первом волжском дерби сезона: Раков положил шедевр

Его самые заметные эпизоды — перепалки: сначала с партнёрами за неточные передачи, потом с арбитром за неназначенные фолы. Ударов по-настоящему опасных у Артёма не было, а в концовке тольяттинцы банально грузили навесы на него в штрафную в поисках спасения.
Спасения Песьякова и гол Неделчяру
Обе команды осторожно начали матч. «Крылья Советов» с тремя новичками (Раков, Сутормин, Лепский) пытались действовать через фланги, «Акрон» искал длинные передачи на Джаковаца и Дзюбу. На 25-й минуте Болдырев пытался перебросить Песьякова, но мяч ушёл выше. Ближе к перерыву мог отличиться Пестряков, замкнувший подачу головой — Песьяков спас в эффектном прыжке.
Но на 45+1-й минуте опытный голкипер уже не помог. После рикошета в штрафной мяч оказался у центрального защитника Йонуца Неделчяру. Румын пробил мимо Песьякова — мяч слегка задел ногу вратаря и залетел в сетку. 1:0 — «Акрон» ушёл на перерыв в роли лидера.
Пушка от Ракова в первом матче за новый клуб
После перерыва картина изменилась. Магомед Адиев поднял «Крылья» выше, команда стала чаще загружать мяч на Ракова и атаковать через центр. И на 56-й минуте именно 20-летний дебютант сотворил, пожалуй, главный момент тура.
Раков подхватил мяч в центре поля, протащил его мимо двух защитников «Акрона» и с левой ноги зарядил в дальний верхний угол. Мяч задел штангу и влетел в ворота Гудиева — 1:1. Для новичка, только перешедшего из «Локомотива», это первый гол за «Крылья» и сразу статус героя тура.
После гола «Акрон» мог быстро вернуть преимущество — на 59-й минуте Джаковац бил из выгодной позиции, но попал в защитника. Потом игра стала вязкой: тольяттинцы загружали в штрафную на Дзюбу, «Крылья» искали шансы на контратаках через Шитова и Печенина.
На 82-й минуте произошёл спорный эпизод — Солтмурад Бакаев грубо въехал в ногу Солдатенкова. Арбитр Зияков не показал карточку, VAR тоже не вмешался, хотя повтор выглядел жёстко. А в компенсированные четыре минуты обе команды вяло пытались добыть победу, но дальше полумоментов дело не дошло. Итог — 1:1, и обе стороны, кажется, приняли этот результат приняли как справедливый.
Серия «Акрона» продолжается, «Крылья» ищут баланс
«Акрон» остаётся неудобным соперником для соседей: в трёх матчах РПЛ против «Крыльев» тольяттинцы ни разу не проиграли (две победы, одна ничья). Команда Заура Тедеева снова доказала, что умеет цепляться за очки, даже не имея яркой атаки.
«Крылья Советов» пока только строятся. Адиеву нужно встроить Ракова, Сутормина и Лепского в систему и вернуть баланс между владением и результативностью. Но если Раков продолжит в таком духе, у Самары будет новый любимец, способный решать матчи в одиночку.