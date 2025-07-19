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    «Акрон» и «Крылья» разошлись миром в первом волжском дерби сезона: Раков положил шедевр

    Команда Тедеева по-прежнему не проигрывает соседям

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    Акрон — Крылья Советов
    В Самаре новый сезон РПЛ стартовал с дерби: тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов» начали чемпионат с ничьей — 1:1. Зрители получили всё: гол-шедевр Вадима Ракова, эмоции Артёма Дзюбы, жёсткую борьбу и напряжённую концовку, в которой никто не смог вырвать победу.
    Главная звезда матча на бумаге — Артём Дзюба, легендарный нападающий и лидер «Акрона». Но по факту 36-летний форвард весь матч оставался в тени. Защитники «Крыльев» играли плотно и не давали Дзюбе пространства.

    Его самые заметные эпизоды — перепалки: сначала с партнёрами за неточные передачи, потом с арбитром за неназначенные фолы. Ударов по-настоящему опасных у Артёма не было, а в концовке тольяттинцы банально грузили навесы на него в штрафную в поисках спасения.

    Акрон — Крылья Советов
    https://t.me/fcakron

    Спасения Песьякова и гол Неделчяру

    Обе команды осторожно начали матч. «Крылья Советов» с тремя новичками (Раков, Сутормин, Лепский) пытались действовать через фланги, «Акрон» искал длинные передачи на Джаковаца и Дзюбу. На 25-й минуте Болдырев пытался перебросить Песьякова, но мяч ушёл выше. Ближе к перерыву мог отличиться Пестряков, замкнувший подачу головой — Песьяков спас в эффектном прыжке.

    Но на 45+1-й минуте опытный голкипер уже не помог. После рикошета в штрафной мяч оказался у центрального защитника Йонуца Неделчяру. Румын пробил мимо Песьякова — мяч слегка задел ногу вратаря и залетел в сетку. 1:0 — «Акрон» ушёл на перерыв в роли лидера.

    Акрон — Крылья Советов
    livesport.ru

    Пушка от Ракова в первом матче за новый клуб

    После перерыва картина изменилась. Магомед Адиев поднял «Крылья» выше, команда стала чаще загружать мяч на Ракова и атаковать через центр. И на 56-й минуте именно 20-летний дебютант сотворил, пожалуй, главный момент тура.
    Раков подхватил мяч в центре поля, протащил его мимо двух защитников «Акрона» и с левой ноги зарядил в дальний верхний угол. Мяч задел штангу и влетел в ворота Гудиева — 1:1. Для новичка, только перешедшего из «Локомотива», это первый гол за «Крылья» и сразу статус героя тура.

    Акрон — Крылья Советов
    livesport.ru

    После гола «Акрон» мог быстро вернуть преимущество — на 59-й минуте Джаковац бил из выгодной позиции, но попал в защитника. Потом игра стала вязкой: тольяттинцы загружали в штрафную на Дзюбу, «Крылья» искали шансы на контратаках через Шитова и Печенина.

    На 82-й минуте произошёл спорный эпизод — Солтмурад Бакаев грубо въехал в ногу Солдатенкова. Арбитр Зияков не показал карточку, VAR тоже не вмешался, хотя повтор выглядел жёстко. А в компенсированные четыре минуты обе команды вяло пытались добыть победу, но дальше полумоментов дело не дошло. Итог — 1:1, и обе стороны, кажется, приняли этот результат приняли как справедливый.

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    Серия «Акрона» продолжается, «Крылья» ищут баланс

    «Акрон» остаётся неудобным соперником для соседей: в трёх матчах РПЛ против «Крыльев» тольяттинцы ни разу не проиграли (две победы, одна ничья). Команда Заура Тедеева снова доказала, что умеет цепляться за очки, даже не имея яркой атаки.

    Акрон — Крылья Советов
    livesport.ru

    «Крылья Советов» пока только строятся. Адиеву нужно встроить Ракова, Сутормина и Лепского в систему и вернуть баланс между владением и результативностью. Но если Раков продолжит в таком духе, у Самары будет новый любимец, способный решать матчи в одиночку.

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