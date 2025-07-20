Иван Бобер: Хочу закрепиться в составе «Крыльев Советов»

Хавбек самарских «Крыльев Советов»рассказал о своих впечатлениях от дебюта в основном составе родного клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Иван Бобер Фото: old.pfcks.ru

«Безусловно, дебют в основном составе "Крыльев Советов" в РПЛ — большая ответственность. Когда мы полностью сплотимся, а это будет достаточно скоро, любому сопернику будет с нами непросто, в каждой игре будем на победу. Что касается конкретно меня, то задача на сезон — закрепиться в составе и стать полноценным игроком команды», — цитирует Бобра «ВсеПроСпорт».

19-летний Иван Бобер появился в старте на матч первого тура РПЛ против «Акрона» (1:1) и провел на поле 69 минут. Он является сыном легенды самарского футбола Антона Бобра и игроком юношеской сборной России.