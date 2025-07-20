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    Эдуард Сперцян («Краснодар»)«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Иван Бобер: Хочу закрепиться в составе «Крыльев Советов»

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    Хавбек самарских «Крыльев Советов» Иван Бобер рассказал о своих впечатлениях от дебюта в основном составе родного клуба.

    Иван Бобер
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    Иван Бобер

    «Безусловно, дебют в основном составе "Крыльев Советов" в РПЛ — большая ответственность. Когда мы полностью сплотимся, а это будет достаточно скоро, любому сопернику будет с нами непросто, в каждой игре будем на победу. Что касается конкретно меня, то задача на сезон — закрепиться в составе и стать полноценным игроком команды», — цитирует Бобра «ВсеПроСпорт».

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    • 19-летний Иван Бобер появился в старте на матч первого тура РПЛ против «Акрона» (1:1) и провел на поле 69 минут. Он является сыном легенды самарского футбола Антона Бобра и игроком юношеской сборной России.

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