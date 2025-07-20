В матче МЛС Восточной конференциипроведут очную встречу, которая состоится 20 июля в 02:30 по мск.

Серия безвыигрышных матчей не дает «Атланте» добраться до зоны плей-офф. Последние 3 тура хозяева сыграли вничью. В 22 играх клуб выиграл только 4 победы. Так что с результатами у «Юнайтед» сейчас не очень.

«Шарлотт» понимает, что не может терять очки. Клуб сейчас на подъеме, выиграв 2 последних поединка. Следующая победа станет 11-й в сезоне.

В прошлый раз гости выиграли 2:0. Если «Шарлотт» победит, то это будет третий раз подряд, когда клуб обыграл «Атланту» на ее поле.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.28 и 2.84 — букмекеры считают фаворитом «Атланту».

Эксперты LiveSport рассказали о том, сможет ли «Атланта» прервать свою черную полосу.

Искусственный интеллект предсказал победу «Атланты» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атланта» — «Шарлотт» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.