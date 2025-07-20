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    Атланта Юнайтед — Шарлотт. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 20 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Шарлотт»
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    Алексей Миранчук
    20 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Шарлотт». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Шарлотт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 20 Июля 2025 года

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •  Атланта Юнайтед 02:30 Шарлотт

    Шарлотт

  • США. MLS
    •

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» борется за попадание в плей-офф. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Атланта Юнайтед» набрал 20 зачетных пунктов в 22 матчах. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами.

    Атланта Юнайтед — Шарлотт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Атланта Юнайтед» не смогла переиграть «Чикаго Файр» (2:2).

    До того команда не сумела одолеть «Торонто» (1:1). Да и поединок с «ДС Юнайтед» завершился подписанием мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Атланта Юнайтед» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Атланта Юнайтед» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в 6 своих последних поединках.

    Причем «Атланта Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Шарлотту». В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» нынче не особенно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шарлотт» в 23 матчах чемпионата набрал 32 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Шарлотт» переиграл «ДС Юнайтед» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Нью-Йорк Сити» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Орландо Сити» (2:2).

    При этом «Шарлотт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шарлотт» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 23 поединках МЛС.

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    При этом «Шарлотт» победил в двух своих последних поединках. А вот отставание от топ-7 составляет всего 2 зачетных балла.

    Команда в среднем пропускает почти 2 мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый второй свой поединок.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Шарлотт» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч

    • «Атланта Юнайтед» не может победить уже 6 матчей кряду

    • «Шарлотт» победил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Атланта Юнайтед» намерена подтянуться к зоне плей-офф, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и Алексей Миранчук явно скажет свое веское слово.

    Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атланта Юнайтед — Шарлотт?

    Матч Атланта Юнайтед — Шарлотт состоится 20 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атланта Юнайтед — Шарлотт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атланта Юнайтед — Шарлотт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атланта Юнайтед — Шарлотт?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атланта Юнайтед — Шарлотт?

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Атланта Юнайтед — Шарлотт: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 20.07.202502:30. Долгожданная победа «Атланты Юнайтед»?
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