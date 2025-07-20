Атланта Юнайтед — Шарлотт. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 20 июля 2025 года

Атланта Юнайтед
Шарлотт
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» борется за попадание в плей-офф. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Атланта Юнайтед» набрал 20 зачетных пунктов в 22 матчах. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами.
Атланта Юнайтед — Шарлотт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Атланта Юнайтед» не смогла переиграть «Чикаго Файр» (2:2).
До того команда не сумела одолеть «Торонто» (1:1). Да и поединок с «ДС Юнайтед» завершился подписанием мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Атланта Юнайтед» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атланта Юнайтед» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в 6 своих последних поединках.
Причем «Атланта Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Шарлотту». В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.
«Шарлотт»
Турнирное положение: «Шарлотт» нынче не особенно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Шарлотт» в 23 матчах чемпионата набрал 32 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Шарлотт» переиграл «ДС Юнайтед» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Нью-Йорк Сити» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Орландо Сити» (2:2).
При этом «Шарлотт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шарлотт» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 23 поединках МЛС.
При этом «Шарлотт» победил в двух своих последних поединках. А вот отставание от топ-7 составляет всего 2 зачетных балла.
Команда в среднем пропускает почти 2 мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый второй свой поединок.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Шарлотт» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч
- «Атланта Юнайтед» не может победить уже 6 матчей кряду
- «Шарлотт» победил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.20Спартак — Динамо Мх: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.15Локомотив — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.34Акрон — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Атланта Юнайтед» намерена подтянуться к зоне плей-офф, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и Алексей Миранчук явно скажет свое веское слово.
Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20