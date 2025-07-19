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    Ракитич назначен техническим директором «Хайдука»

    Футбол Сборная Хорватии
    Хорватский экс-полузащитник Иван Ракитич назначен техническим директором сплитского «Хайдука», сообщает пресс-служба клуба.

    Иван Ракитич
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    Иван Ракитич

    Футболист завершил карьеру в июле текущего года, и его последней командой также был «Хайдук». До возвращения в Хорватию Ракитич выступал за «Аль-Шабаб», «Севилью», «Барселону», «Шальке 04» и «Базель».

    «Рад продолжить путь с "Хайдуком" уже в новом качестве — техническим директором. Мои стремления к победам и развитию не изменились. Благодарю клуб за оказанное доверие», — написал Ракитич в своих социальных сетях.

    За карьеру Ракитич добился значительных успехов: выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной», дважды побеждал в Лиге Европы с «Севильей», а в составе сборной Хорватии стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.

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