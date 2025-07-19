Ракитич назначен техническим директором «Хайдука»

Хорватский экс-полузащитникназначен техническим директором сплитского, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист завершил карьеру в июле текущего года, и его последней командой также был «Хайдук». До возвращения в Хорватию Ракитич выступал за «Аль-Шабаб», «Севилью», «Барселону», «Шальке 04» и «Базель».

«Рад продолжить путь с "Хайдуком" уже в новом качестве — техническим директором. Мои стремления к победам и развитию не изменились. Благодарю клуб за оказанное доверие», — написал Ракитич в своих социальных сетях.

За карьеру Ракитич добился значительных успехов: выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной», дважды побеждал в Лиге Европы с «Севильей», а в составе сборной Хорватии стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.