Ямаль возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2025

После завершения клубного чемпионата мира TNT Sports представил обновлённый список главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года.

Лидером рейтинга стал 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, поднявшийся с третьей позиции на первую.

Полузащитник «ПСЖ» Витинья, ранее возглавлявший список, опустился на второе место. А неожиданным прорывом стал хавбек «Челси» Коул Палмер, ворвавшийся в тройку лидеров с позиции вне топ-10.

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, опустившийся с 2-го на 4-е место, уступил своё положение, а пятое место сохранил ещё один представитель «Барселоны» — Рафинья.

Номинанты на «Золотой мяч» будут объявлены в августе, а торжественная церемония награждения состоится 22 сентября в Париже.