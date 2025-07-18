Ямаль возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2025

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
Лидером рейтинга стал 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, поднявшийся с третьей позиции на первую.
Полузащитник «ПСЖ» Витинья, ранее возглавлявший список, опустился на второе место. А неожиданным прорывом стал хавбек «Челси» Коул Палмер, ворвавшийся в тройку лидеров с позиции вне топ-10.
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, опустившийся с 2-го на 4-е место, уступил своё положение, а пятое место сохранил ещё один представитель «Барселоны» — Рафинья.
Номинанты на «Золотой мяч» будут объявлены в августе, а торжественная церемония награждения состоится 22 сентября в Париже.