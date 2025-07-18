Ташуев: Бериша внес большой вклад в «Ахмат»

Экс-наставник грозненского «Ахмата»рассказал, что думает по поводу ухода из клуба форварда

«В прошлом году у Бериши была серьёзная травма. Он не прошёл зимние сборы, больше работал с реабилитологом. Начал работать в общей группе уже после сборов. Бериша по духу лидер. Он должен играть в составе. Когда же этого не происходит, появляются психологические моменты.

Как я понял, на сегодняшний день ему никто не гарантировал основной состав. А Бериша — боец, ему надо играть. Он дал возможность проявить себя другим, а сам решил уйти. Но восемь лет в одном клубе — большой срок. Он уже часть клуба, легенда. Бериша внёс большой вклад в команду, приносил эмоции», — сказал Ташуев «Чемпионату».