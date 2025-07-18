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    Брайан ХильКарпин с «Динамо» забуксовал в первом же туре: «Балтика» громко вернулась в РПЛ
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    Глебов: Агрессии не хватило впереди

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    Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о матче против «Балтики» (1:1).

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «В первом тайме располагались не очень правильно в атаке. Стояли рядом с центральными защитниками, поэтому продолжения как такового не было. Ну и конечно, реализация в первом тайме — большой минус.

    Наверное, агрессии не хватило впереди, к сожалению. Не было много моментов во втором тайме, поэтому и нет голов.

    Первая игра после сборов. Нужно время вкатиться и брака будет меньше», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

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    У «Динамо» и «Балтики» теперь по одному набранному очку.

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