«Балтика» объявила о продлении контракта с вратарем Бориско

Калининградскаяофициально объявила о продлении контракта с вратарем

Новое соглашение рассчитано до 10 июня 2028 года, о чем клуб сообщил в своем телеграм-канале. Максим Бориско защищает цвета «Балтики» с июля 2019 года и за это время провел за команду 86 матчей.

Прошлый сезон стал особенно успешным для голкипера: он принял участие в 28 встречах и 17 раз завершал их без пропущенных голов. По итогам сезона Бориско стал лучшим вратарем Первой лиги и лидировал по количеству «сухих» матчей.

В сезоне-2023/24 «Балтика» уверенно заняла первое место в Первой лиге и вернулась в Российскую Премьер-Лигу.