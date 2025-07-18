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    «Балтика» объявила о продлении контракта с вратарем Бориско

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    Калининградская «Балтика» официально объявила о продлении контракта с вратарем Максимом Бориско.

    Максим Бориско
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    Максим Бориско

    Новое соглашение рассчитано до 10 июня 2028 года, о чем клуб сообщил в своем телеграм-канале. Максим Бориско защищает цвета «Балтики» с июля 2019 года и за это время провел за команду 86 матчей.

    Прошлый сезон стал особенно успешным для голкипера: он принял участие в 28 встречах и 17 раз завершал их без пропущенных голов. По итогам сезона Бориско стал лучшим вратарем Первой лиги и лидировал по количеству «сухих» матчей.

    В сезоне-2023/24 «Балтика» уверенно заняла первое место в Первой лиге и вернулась в Российскую Премьер-Лигу.

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