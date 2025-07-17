Ямаль высказался о продлении контракта с «Барселоной»

Форвардотреагировал на продление соглашения с сине-гранатовыми. Ранее стало известно, что игрок будет выступать за каталонскую команду под 10-м номером.

«Это была моя мечта с самого детства. И моя семья, и я очень счастливы. "Барселона" была всей моей жизнью. С семи лет, когда я сюда пришёл, это был мой дом. Для всех детей в "Ла Масии" попасть в основной состав — мечта, и я её добиваюсь.

Моя цель — всегда побеждать и продолжать расти, хотя я ещё очень мал. Я с нетерпением жду возможности сыграть под номером 10 перед болельщиками на "Камп Ноу". Мы отлично проведём время в этом году и обязательно победим», — приводит слова Ямаля AS.

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Контракт с Ямалем был продлен до 2031 года.