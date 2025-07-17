ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр БилялетдиновДинияр Билялетдинов: Нельзя просто так прийти в Академию «Локо» и сказать «Я — дворовой мастер»
    Все новости спорта

    Ямаль высказался о продлении контракта с «Барселоной»

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на продление соглашения с сине-гранатовыми. Ранее стало известно, что игрок будет выступать за каталонскую команду под 10-м номером.

    Ламин Ямаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль

    «Это была моя мечта с самого детства. И моя семья, и я очень счастливы. "Барселона" была всей моей жизнью. С семи лет, когда я сюда пришёл, это был мой дом. Для всех детей в "Ла Масии" попасть в основной состав — мечта, и я её добиваюсь.

    Моя цель — всегда побеждать и продолжать расти, хотя я ещё очень мал. Я с нетерпением жду возможности сыграть под номером 10 перед болельщиками на "Камп Ноу". Мы отлично проведём время в этом году и обязательно победим», — приводит слова Ямаля AS.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Контракт с Ямалем был продлен до 2031 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдут ли беларусы во 2 раунд Лиги конференций?
  • «Работнички» — «Торпедо» Ж. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Нанесёт ли «Шериф» новое поражение «Приштине»?
  • «Приштина» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Шахтёр» нанесёт новое крупное поражение сопернику?
  • «Ильвес» — «Шахтёр» Д. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Работнички — Торпедо Ж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Приштина — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ильвес — Шахтёр Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Неман — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ордабасы — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Александрова — Вернер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры