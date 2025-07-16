Корнаухов: Думаю, что Заболотный в каких‑то моментах поможет «Спартаку»

Бывший футболистподелился мнением о переходе нападающего

«Заболотного приобретали не для того, чтобы усилить "Спартак" в гонке за чемпионство, а для обоймы и выполнения какой‑то своей опции. То, что Заболотный играл в "Зените" и в ЦСКА, наверное, говорит, что игрок полезен для таких команд. Я думаю, что "Спартаку" он в каких‑то моментах поможет. Но для борьбы за чемпионство не хватает достаточно много футболистов, которых "Спартак" ищет, но никак не может найти», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

34‑летний форвард подписал контракт с «красно‑белыми» в июле.