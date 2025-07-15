Заварзин: ЦСКА в этом сезоне должен выстрелить

Бывший генеральный директорвысказался о перспективахв новом сезоне.

«ЦСКА в этом сезоне должен выстрелить. Игроки начинают понимать Челестини. А по их игре в Суперкубке понятно, что команда будет претендовать на попадание в призовую тройку.

Действия в защите тоже вдохновляют команду на высокие места. Да и Акинфеев внушает команде большую долю уверенности. Думаю, ЦСКА в этом году хорошо себя покажет», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

В 1-м туре нового сезона РПЛ ЦСКА сыграет против «Оренбурга» 21-го июля.