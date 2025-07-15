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    Заварзин: ЦСКА в этом сезоне должен выстрелить

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о перспективах ЦСКА в новом сезоне.

    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
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    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА

    «ЦСКА в этом сезоне должен выстрелить. Игроки начинают понимать Челестини. А по их игре в Суперкубке понятно, что команда будет претендовать на попадание в призовую тройку.

    Действия в защите тоже вдохновляют команду на высокие места. Да и Акинфеев внушает команде большую долю уверенности. Думаю, ЦСКА в этом году хорошо себя покажет», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

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