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    «Наполи» отклонил предложение «Галатасарая» по Осимхену на сумму более 70 млн евро

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    «Наполи» отказался принимать последнее предложение «Галатасарая» по трансферу нигерийского форварда Виктора Осимхена, сообщает Sky in Italy.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Турецкий клуб был готов заплатить более 70 миллионов евро, однако предложил разбить сумму на пять этапов. Итальянцы настаивают на 75 миллионах евро, при этом требуют, чтобы платёж был произведён в два транша.

    Как отмечается, спортивный директор «Наполи» Джованни Манна провёл встречу с представителями «Галатасарая» в Милане, однако сторонам не удалось достичь компромисса.

    В минувшем сезоне Осимхен выступал за турецкий клуб на правах аренды, где продемонстрировал впечатляющую результативность — 37 голов в 41 матче.

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