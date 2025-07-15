«Наполи» отклонил предложение «Галатасарая» по Осимхену на сумму более 70 млн евро

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
Турецкий клуб был готов заплатить более 70 миллионов евро, однако предложил разбить сумму на пять этапов. Итальянцы настаивают на 75 миллионах евро, при этом требуют, чтобы платёж был произведён в два транша.
Как отмечается, спортивный директор «Наполи» Джованни Манна провёл встречу с представителями «Галатасарая» в Милане, однако сторонам не удалось достичь компромисса.
В минувшем сезоне Осимхен выступал за турецкий клуб на правах аренды, где продемонстрировал впечатляющую результативность — 37 голов в 41 матче.