Мостовой: В игре с «Войводиной» мне было важно забить

Хавбек «Зенита»после товарищеского матча с «Войводиной» отметил, почему забитый в этой встрече гол с пенальти был для него важен.

14 июля «Зенит» в товарищеском матче обыграл «Войводину» со счетом 2:0. Отличились Александр Соболев и Андрей Мостовой (с пенальти).

«Было тяжело. В том числе потому, что и позже из отпуска вышел. И, когда приехал из сборной, к сожалению, заболел. Да и погода жаркая: в Петербурге три дня — настоящее лето (улыбается). Но непросто было в этой игре не только мне — всей команде.

В первой половине мы неудачно начали — много лишней работы делали, больше отбирали мяч, чем сами его контролировали. Потом перестроились, "Войводина" чуть подустала — нам оказалось полегче.

В матче с "Войводиной" были моменты. С другой стороны, для меня важно было забить на сборах и так. Чтобы с большей уверенностью влиться в сезон», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

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«Зенит» в первом туре РПЛ встретится с «Ростовом». Игра начнется 20 июля.