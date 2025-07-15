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    Мостовой: В игре с «Войводиной» мне было важно забить

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    Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой после товарищеского матча с «Войводиной» отметил, почему забитый в этой встрече гол с пенальти был для него важен.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    14 июля «Зенит» в товарищеском матче обыграл «Войводину» со счетом 2:0. Отличились Александр Соболев и Андрей Мостовой (с пенальти).

    «Было тяжело. В том числе потому, что и позже из отпуска вышел. И, когда приехал из сборной, к сожалению, заболел. Да и погода жаркая: в Петербурге три дня — настоящее лето (улыбается). Но непросто было в этой игре не только мне — всей команде.

    В первой половине мы неудачно начали — много лишней работы делали, больше отбирали мяч, чем сами его контролировали. Потом перестроились, "Войводина" чуть подустала — нам оказалось полегче.

    В матче с "Войводиной" были моменты. С другой стороны, для меня важно было забить на сборах и так. Чтобы с большей уверенностью влиться в сезон», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

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    «Зенит» в первом туре РПЛ встретится с «Ростовом». Игра начнется 20 июля.

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