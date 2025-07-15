Колыванов: «Зенит» сделает все, чтобы занять первое место

Бывший игрок сборной Россииназвал фаворита чемпионской гонки РПЛ в сезоне-2025/2026.

«Лидеры у нас практически одни и те же — "Зенит", "Краснодар", "Динамо", "Спартак" и ЦСКА. Посмотрим, что из себя в этом году будет представлять "Локомотив". Надеюсь, чемпионат получится ярким и с большим количеством голов. Хочется, чтобы была интрига.

"Зенит" учел промахи, которые были в том году. Команда внесет коррективы. Не думаю, что сине-бело-голубые оступятся второй раз подряд. Они сделают все, чтобы занять первое место», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Действующим чемпионом страны является «Краснодар», который прервал шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита».