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    Колыванов: Заменить Барко сложнее, чем Угальде

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    Известный в прошлом нападающий, заслуженный тренер РФ Игорь Колыванов сравнил важность для «Спартака» Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    «Насколько понимаю, к Барко есть большой интерес от клубов. Но он ключевой игрой "Спартака". Конечно, его уход будет потерей. Угальде же вторую часть чемпионата провёл неудачно. Барко будет тяжелее найти замену, чем Угальде.

    Многие отмечают, что в команде чего-то не хватает для борьбы за чемпионство. Станкович говорил, что сам не знает, что произошло с командой во второй части чемпионата. Было две разные команды — после перерыва "Спартак" физически выглядел не очень хорошо», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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    Главным претендентом на Барко является бразильский «Фламенго», но «Спартак» уже отверг несколько предложений по аргентинскому полузащитнику.

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