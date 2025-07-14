Семин: Доннарумма значительно сильнее Сафонова

Знаменитый российский тренерпрокомментировал ситуацию св «ПСЖ» и признал, что он сейчас точно слабее своего конкурента

«Сафонов так и не сыграл на КЧМ. Почему? В "ПСЖ" один вратарь сильнее другого. Я должен ставить более слабого вратаря? Доннарумма явно сильнее, он и играет. С "Челси" он сыграл на уровне, я бы не предъявлял ему больших претензий. Джанлуиджи выигрывает дуэль, это проблема Сафонова.

Матвей должен стремиться к этому, играть лучше итальянца. Энрике дал ему достаточно много времени в сезоне, чтобы проявить себя. Он играл неплохо, выручал, но есть основной вратарь. От этого никуда не денешься. А дальше уже Матвею принимать решение — оставаться, если оставляют, или уходить, есть не оставляют», — сказал Семин «Чемпионату».

Вчера, 13 июля, в финале КЧМ-2025 «ПСЖ» потерпел разгромное поражение от «Челси» со счетом 0:3.