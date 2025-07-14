ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСтанислав Черчесов: «Челси» сумел вырвать сердце ПСЖ в лице Витиньи, Руиса и Невеша
    Все новости спорта

    Семак: Надеемся на помощь Жерсона «Зениту»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре новичков питерского клуба.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Вега? Привыкает, адаптируется к партнерам, к команде. Вчера он сыграл немного лучше. Первый матч достаточно интенсивно провел. Хорошо работает с мячом. Но, конечно, ему потребуется время. Видно, что это игрок качественный. Будет прогрессировать и адаптироваться с каждой игрой.

  • Дугласу Сантосу приготовиться? Роман Вега на полпути к переходу в «Зенит»
  • В Санкт-Петербург едет аргентинский левый защитник
  • 02/07/2025

    • Жерсон? Он не провел ни одной тренировки с командой. Сегодня у него было тестирование, завтра индивидуальная работа и, получается, только послезавтра начнет заниматься с командой. Посмотрим, какую работу будет выполнять, и дальше уже сделаем выводы, насколько он готов на сегодняшний день. В общих чертах, конечно, ждем, когда Жерсон наберет свою оптимальную форму. Игрок важный, очень качественный, может закрыть не одну позицию. Надеемся на скорейшую адаптацию и на его помощь Зениту», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Напомним, что «Зенит» в первом туре нового сезона дома примет «Ростов» уже 20 июля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Велес» в победы новый сезон?
  • «Велес Сарсфилд» — «Тигре». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Мальме» снова уверенно победит, РФШ и «Левадия» забьют друг другу
  • Экспресс дня 15 июля. Прогноз и ставки
  • 5.08
    •
  • Будет ли исландский камбэк?
  • «Брейдаблик» — «Эгнатия». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.65
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Тигре
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  5.08
  • Экспресс дня 15 июля
  • Завтра в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брейдаблик — Эгнатия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Зриньски — Виртус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Будучность — Ноа
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Интер Эскальдес — ФКСБ
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.71
  • Прогноз на матч Шкендия — ТНС
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Диффердандж — Дрита
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры