Семак: Надеемся на помощь Жерсона «Зениту»

Главный тренервысказался об игре новичков питерского клуба.

«Вега? Привыкает, адаптируется к партнерам, к команде. Вчера он сыграл немного лучше. Первый матч достаточно интенсивно провел. Хорошо работает с мячом. Но, конечно, ему потребуется время. Видно, что это игрок качественный. Будет прогрессировать и адаптироваться с каждой игрой.

Жерсон? Он не провел ни одной тренировки с командой. Сегодня у него было тестирование, завтра индивидуальная работа и, получается, только послезавтра начнет заниматься с командой. Посмотрим, какую работу будет выполнять, и дальше уже сделаем выводы, насколько он готов на сегодняшний день. В общих чертах, конечно, ждем, когда Жерсон наберет свою оптимальную форму. Игрок важный, очень качественный, может закрыть не одну позицию. Надеемся на скорейшую адаптацию и на его помощь Зениту», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» в первом туре нового сезона дома примет «Ростов» уже 20 июля.