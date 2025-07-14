Круговой: Задача — выигрывать каждый матч

Защитниквысказался о задачах команды на следующий сезон.

«Все трофеи важны. Каждый уважающий себя футболист хочет выигрывать кубки с командой. В матче с "Краснодаром" потратили очень много сил. Надеюсь, что в сезоне продолжим побеждать. Мы же можем требл сделать, да? Так что будем идти от игры к игре.

Шансы? Посмотрим. Сезон будет интересным. Задача — выигрывать каждый матч. При должной работе можем достичь высоких результатов», — сказал Круговой «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

ЦСКА в матче первого тура МИР РПЛ 21 июля сыграет в гостях с «Оренбургом».