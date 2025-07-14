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    Круговой: Задача — выигрывать каждый матч

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    Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о задачах команды на следующий сезон.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Все трофеи важны. Каждый уважающий себя футболист хочет выигрывать кубки с командой. В матче с "Краснодаром" потратили очень много сил. Надеюсь, что в сезоне продолжим побеждать. Мы же можем требл сделать, да? Так что будем идти от игры к игре.

    Шансы? Посмотрим. Сезон будет интересным. Задача — выигрывать каждый матч. При должной работе можем достичь высоких результатов», — сказал Круговой «Матч ТВ».

    Напомним, что ЦСКА в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

    ЦСКА в матче первого тура МИР РПЛ 21 июля сыграет в гостях с «Оренбургом».

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