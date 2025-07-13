13 июля клубприметв рамках регулярного чемпионата МЛС.

В предстоящем матче хозяевам нужно побеждать, чтобы сохранить лидерство в Восточной конференции. Они выиграли последние 4 поединка, поэтому в случае успеха они продлять серию до пяти игр.

«Коламбус» занимает четвертое место и имеет возможность подняться на 3-е место. Гости не проигрывают уже 4 встречи, поэтому «Цинциннати» ждет серьезное испытание.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 2.33 на победу «Цинциннати», 3.85 на ничью, 2.75 на победу «Коламбуса».

Прогноз LiveSport: эксперты считают, что у хозяев куда больше шансов.

Прогноз ИИ: победит «Цинциннати» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Цинциннати» — «Коламбус» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.