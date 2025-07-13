В предстоящем матче хозяевам нужно побеждать, чтобы сохранить лидерство в Восточной конференции. Они выиграли последние 4 поединка, поэтому в случае успеха они продлять серию до пяти игр.
«Коламбус» занимает четвертое место и имеет возможность подняться на 3-е место. Гости не проигрывают уже 4 встречи, поэтому «Цинциннати» ждет серьезное испытание.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 2.33 на победу «Цинциннати», 3.85 на ничью, 2.75 на победу «Коламбуса».
- Прогноз LiveSport: эксперты считают, что у хозяев куда больше шансов.
- Прогноз ИИ: победит «Цинциннати» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Цинциннати» — «Коламбус» смотрите на LiveCup. Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.