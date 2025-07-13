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    Приблизится ли «Коламбус» вплотную к «Цинциннати»?

    Цинциннати — Коламбус Крю. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Коламбус Крю»
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    13 июля в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Цинциннати» — «Коламбус Крю», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 13 Июля 2025 года

    Цинциннати

  • США. MLS
    •  Цинциннати 02:30 Коламбус Крю

    Коламбус Крю

  • Коламбус
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    «Цинциннати»

    Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам 21-го матча занимает первую позицию Восточной конференции с 42 очками.

    Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Нэшвилл», на два — третью в таблице «Филадельфию Юнион», а также на четыре пункта нынешнего соперника.

    Цинциннати — Коламбус Крю: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС одержали победу над «Чикаго Файр» (2:1).

    В предыдущем туре этого же первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда переиграл «Орландо Сити» с результатом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Хегглунд и Нвободо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС, «Цинциннати» только выигрывал.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, они соперник непрост, поэтому способен отобрать у них очки.

    Эвандер и Кевин Денке — лучшие бомбардиры команды в лиге с 12-ю голами.

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: «Коламбус Крю» по итогам 21-го матча занимает четвертую позицию Восточной конференции с 38 очками.

    Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в четыре балла от лидера в лице нынешнего соперника, а также с отрывом в восемь пунктов от зоны выхода в 1/16 финала (8-9-е места).

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    • Последние матчи: коллектив в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС потерял очки, сыграв вничью с «Сиэтл Саундерс» (1:1) на выезде.

    В предыдущем туре гости уже набрали максимум баллов, когда одержали победу над бывшим лидером первенства «Филадельфией Юнион» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Мейнехе и Камашо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС, «Коламбус Крю» не проиграл при трех победах.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, со столь сильным соперником это будет непросто, особенно на его поле.

    Диего Росси — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Цинциннати» выиграл

    • в трех последних матчах «Цинциннати» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Коламбус Крю» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.95, победа «Коламбус Крю» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Такой же сценарий был реализован и в их пяти последних домашних поединках.

    Так же было и в пяти из семи последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Цинциннати» победит за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Цинциннати — Коламбус Крю?

    Матч Цинциннати — Коламбус Крю состоится 13 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Цинциннати — Коламбус Крю?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Цинциннати — Коламбус Крю?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Цинциннати — Коламбус Крю?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Цинциннати — Коламбус Крю?

    Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.95, победа «Коламбус Крю» — в 2.95.

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    Цинциннати — Коламбус Крю: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 13.07.202502:30. Приблизится ли «Коламбус» вплотную к «Цинциннати»?
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