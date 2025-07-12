Бабаев: Очень важно начинать с победы, когда приходит новый тренер

Генеральный директорпрокомментировал победу своей команды в Суперкубке России над(1:0).

«Очень рады одержать победу над чемпионом в таком ярком матче. Непростая игра. В первом тайме, на мой взгляд, у "Краснодара" было определенное игровое преимущество, но ребята собрались, и уже в концовке первых 45 минут чаша весов склонилась в нашу сторону, а во втором тайме мы уже играли с преимуществом.

Для нас вдвойне важно победить, так как у ЦСКА новый тренер, это всегда достаточно сложный период, когда меняется тренер, тем более в столь неожиданных для нас обстоятельствах.

Важно, когда приходит новый тренер, начинать с трофея? Это очень важно. Это трудно переоценить, потому что очевидно, что команда и мы все были немножко растеряны после всех известных событий, когда Марко Николич это решение принял», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

ЦСКА стал восьмикратным обладателем Суперкубка России. Больше побед в турнире только у «Зенита» — девять.