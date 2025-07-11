Сперцян: Сейчас я игрок «Краснодара» и готовлюсь к новому сезону

Капитан и полузащитникпрокомментировал слухи о своем будущем на фоне интереса со стороны европейских клубов, включая

«Сейчас я игрок "Краснодара" и готовлюсь к новому сезону. Пишут уже три года про интерес, я не обращаю внимание. Что будет, то и будет», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Сперцян — воспитанник «Краснодара» и ключевой игрок команды. В минувшем сезоне РПЛ он провел 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач, внеся значительный вклад в первое в истории клуба чемпионство России.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года, а его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.