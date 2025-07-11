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    Модрич: Перес испытывал ко мне особую привязанность

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о взаимоотношениях с президентом «сливочных» Флорентином Пересом.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Президент был очень важен для меня, прежде всего потому, что он привёл меня сюда. С того момента он всегда проявлял ко мне особую привязанность, всегда относился ко мне очень хорошо.

    Теперь я могу сказать: он относился ко мне по-другому, он испытывал ко мне особую привязанность. И, думаю, он проявил её в моём последнем матче, потому что я никогда не видел, чтобы президент плакал. Когда я увидел эти фотографии, то понял, что этот человек действительно любит меня. Я буду вечно благодарен ему за всё, что он сделал для меня и моей семьи», — приводит слова хорвата Real Madrid TV.

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    • Ранее сообщалось о том, что Модрич подпишет однолетний контракт с «Миланом».

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