Модрич: Перес испытывал ко мне особую привязанность

Полузащитниквысказался о взаимоотношениях с президентом «сливочных»

«Президент был очень важен для меня, прежде всего потому, что он привёл меня сюда. С того момента он всегда проявлял ко мне особую привязанность, всегда относился ко мне очень хорошо.

Теперь я могу сказать: он относился ко мне по-другому, он испытывал ко мне особую привязанность. И, думаю, он проявил её в моём последнем матче, потому что я никогда не видел, чтобы президент плакал. Когда я увидел эти фотографии, то понял, что этот человек действительно любит меня. Я буду вечно благодарен ему за всё, что он сделал для меня и моей семьи», — приводит слова хорвата Real Madrid TV.

Ранее сообщалось о том, что Модрич подпишет однолетний контракт с «Миланом».