Модрич подпишет с «Миланом» однолетний контракт

Хавбекстал игроком. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

39-летний ветеран подписал с итальянским клубом контракт сроком на один сезон. Напомним, Модрич покинул мадридский «Реал» после окончания соглашения. Его последний матч за «сливочных» состоялся 9 июля — в полуфинале Клубного чемпионата мира против «ПСЖ», где мадридцы потерпели поражение со счетом 0:4.

Модрич защищал цвета «Реала» с 2012 года. За 13 лет он выиграл 28 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов, четыре чемпионства в Ла Лиге, два Кубка Испании и пять Суперкубков страны.