«Ноттингем Форест» подписал контракт с защитником Куньей

официально объявил о подписании 22-летнего защитникаиз бразильского

Контракт с центральным защитником рассчитан на пять лет — до лета 2030 года. Кунья присоединился к английскому клубу сразу после возвращения из Клубного чемпионата мира, где выступал за «Ботафого».

Жаир начал свою футбольную карьеру в академии «Сантоса», где занимался с 10 лет, а в феврале 2025 года перешел в «Ботафого». Кунья имеет опыт выступлений за молодежную сборную Бразилии и стал чемпионом Южной Америки среди игроков до 20 лет.

В минувшем сезоне Жаир Кунья провл за «Ботафого» 27 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.