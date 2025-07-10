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    «Клаксвик» обыграл СИК, а «Кауно Жальгирис» разгромил «Пенибонт»

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    Завершились три матча 1/8 финала квалификации Лиги конференций.

    «Ордабасы»
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    «Ордабасы»

    В одной из встреч «Кауно Жальгирис» обыграл «Пенибонт» со счетом 3:0.

    В составе хозяев голы записали на свой счет Гратас Сиргедас на 24-й минуте и Дамьян Павлович на 46-й минуте.

    На 18-й минуте защитник «Пенибонта» Кейб Киркоут забил гол в свои ворота.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Кауно Жальгирис — Пенибонт 3:0
    Голы: 1:0 Gabe Kircough (автогол) (18'), 2:0 Гратас Сиргедас (24'), 3:0 Дамьян Павлович (46'), 2:2 Франко Ковачевич (48') Предупреждения: Jacob Jones (24'), Mael Davies (40'), Mael Davies (65'), Kai Ludvigsen (90 + 4')

    Ответный матч между этими командами состоится 17-го июля в 20:00 мск.

    В параллельном матче «Клаксвик» обыграл СИК со счетом 2:1.

    У гостей отличились Якуп Андреасен на 39-й минуте и Гастон Теллечеа на 86-й минуте.

    В составе СИК единственный гол забил Маркус Арсало на 47-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    SJK-J — Клаксвик 1:2
    Голы: 0:1 Якуп Бископстё Андреасен (39'), 1:1 Markus Arsalo (47'), 1:2 Gaston Telechea (86'), 2:2 Philip Otele (26') Предупреждения: Одмар Фарё (44'), Salim Giabo Yussif (66'), Gaston Telechea (71'), Халлур Ханссен (83')

    Ответный матч состоится 17-го июля в 21:45 мск.

    «Торпедо» Кутаиси обыграл «Ордабасы» со счетом 4:3.

    У грузинской команды дублем отметился Бьёрн Йонсен, забив голы на 30-й и 79-й минутах. Еще 2 гола записал на свой счет Матей Шимич, отличившись на 45+2-й минуте и на 90+4-й минуте.

    В составе казахстанской команды голы забили Михай Кэпэцынэ на 32-й минуте, Лука Имнадзе на 35-й минуте и Сагадат Турсынбай на 69-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Торпедо Кутаиси — Ордабасы 4:3
    Голы: 1:0 Бьёрн Йонсен (30'), 1:1 Mihai Capațana (32'), 1:2 Luka Imnadze (35'), 2:2 Matej Simic (45 + 2'), 2:3 Сагадат Турсынбай (69'), 3:3 Бьёрн Йонсен (79'), 4:3 Matej Simic (90 + 4') Предупреждения: Паата Гудушаури (76'), Mateo Itrak (90 + 1')

    Ответная игра состоится 17-го июля в 19:00 мск.

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