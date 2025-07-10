«Клаксвик» обыграл СИК, а «Кауно Жальгирис» разгромил «Пенибонт»

В одной из встреч «Кауно Жальгирис» обыграл «Пенибонт» со счетом 3:0.
В составе хозяев голы записали на свой счет Гратас Сиргедас на 24-й минуте и Дамьян Павлович на 46-й минуте.
На 18-й минуте защитник «Пенибонта» Кейб Киркоут забил гол в свои ворота.
Ответный матч между этими командами состоится 17-го июля в 20:00 мск.
В параллельном матче «Клаксвик» обыграл СИК со счетом 2:1.
У гостей отличились Якуп Андреасен на 39-й минуте и Гастон Теллечеа на 86-й минуте.
В составе СИК единственный гол забил Маркус Арсало на 47-й минуте.
Ответный матч состоится 17-го июля в 21:45 мск.
«Торпедо» Кутаиси обыграл «Ордабасы» со счетом 4:3.
У грузинской команды дублем отметился Бьёрн Йонсен, забив голы на 30-й и 79-й минутах. Еще 2 гола записал на свой счет Матей Шимич, отличившись на 45+2-й минуте и на 90+4-й минуте.
В составе казахстанской команды голы забили Михай Кэпэцынэ на 32-й минуте, Лука Имнадзе на 35-й минуте и Сагадат Турсынбай на 69-й минуте.
Ответная игра состоится 17-го июля в 19:00 мск.