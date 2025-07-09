Пети: Ямаль может стать даже лучше Месси

Экс-футболиствыразил мнение, что 17-летний вингер «Барселоны»может добиться больших успехов, чем форвард «Интер Майами»в свои лучшие годы.

«Он обводит соперников, словно играет в PlayStation. Защитники кажутся ему конусами — вот такой у него уровень. Ламин может стать даже лучше Месси. А Месси выиграл восемь "Золотых мячей".

У Ямаля будет мотивация двигаться дальше. За ним приятно наблюдать», — приводит слова Пети TNT Sports.

В прошедшем сезоне Ямаль сыграл 55 матчей во всех турнирах. Футболист забил 18 мячей и сделал 25 ассистов. В составе «Барселоны» Ламин стал чемпионом Испании, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.