ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Киллиан Мбаппе«Нам повезло и без него». Почему матч «ПСЖ» — «Реал» нельзя пропустить
    Все новости спорта

    Пети: Ямаль может стать даже лучше Месси

    Футбол Футбол Испании Барселона MLS Интер Майами Сборная Испании Сборная Аргентины
    Экс-футболист Эммануэль Пети выразил мнение, что 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может добиться больших успехов, чем форвард «Интер Майами» Лионель Месси в свои лучшие годы.

    Ламин Ямаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль

    «Он обводит соперников, словно играет в PlayStation. Защитники кажутся ему конусами — вот такой у него уровень. Ламин может стать даже лучше Месси. А Месси выиграл восемь "Золотых мячей".

    У Ямаля будет мотивация двигаться дальше. За ним приятно наблюдать», — приводит слова Пети TNT Sports.

    В прошедшем сезоне Ямаль сыграл 55 матчей во всех турнирах. Футболист забил 18 мячей и сделал 25 ассистов. В составе «Барселоны» Ламин стал чемпионом Испании, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли парижане одолеть «сливочных» и пробиться в финал?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Сможет ли Мирра выиграть у Бенчич?
  • Андреева — Бенчич. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Самсонова обыграет Свентек и выйдет в полуфинал Уимблдона?
  • Свентек — Самсонова. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андреева — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Свентек — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Коболли — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Нэшвилл — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры