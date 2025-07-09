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    Килиан Мбаппе«ПСЖ» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
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    Миранчук — о возвращении в Россию: Впервые я об этом узнал из медиа

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    Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал слухи о возвращении в Россию.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Впервые я об этом узнал из медиа. Спрашивал у людей: откуда это, с чего? Мне ничего об этом не известно. Вообще говорят, якобы я сюда позвонил и со всеми договорился, чтобы игра состоялась. Удивительно. Честно, сам не понял этой ситуации и до сих пор не понимаю. Лезть в нее — не моя прерогатива.

    Хочется вернуться в РПЛ после закрытия гештальта и игры в Европе? Нет, "закрыть гештальт" — я так говорил о другом.

    О топ-5 лиг? Да. В Европе я и правда поиграл. Но о возвращении в Россию я даже не думаю. Я — футболист "Сьона". Нет большого смысла это раздувать», — приводит слова Миранчука Sport24.

    Миранчук провел на поле в матче против «Зенита» все 90 минут и отличился результативной передачей.

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