Миранчук — о возвращении в Россию: Впервые я об этом узнал из медиа

Российский полузащитникпрокомментировал слухи о возвращении в Россию.

«Впервые я об этом узнал из медиа. Спрашивал у людей: откуда это, с чего? Мне ничего об этом не известно. Вообще говорят, якобы я сюда позвонил и со всеми договорился, чтобы игра состоялась. Удивительно. Честно, сам не понял этой ситуации и до сих пор не понимаю. Лезть в нее — не моя прерогатива.

Хочется вернуться в РПЛ после закрытия гештальта и игры в Европе? Нет, "закрыть гештальт" — я так говорил о другом.

О топ-5 лиг? Да. В Европе я и правда поиграл. Но о возвращении в Россию я даже не думаю. Я — футболист "Сьона". Нет большого смысла это раздувать», — приводит слова Миранчука Sport24.

Миранчук провел на поле в матче против «Зенита» все 90 минут и отличился результативной передачей.