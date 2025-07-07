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    «Реал» попросил Ла Лигу перенести матч с «Осасуной» из-за участия в Клубном чемпионате мира

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    Мадридский «Реал» обратился в Ла Лигу с официальной просьбой перенести матч 1-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября. Об этом сообщает AS.

    Тренер «Реала» Хаби Алонсо
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    Тренер «Реала» Хаби Алонсо

    Причина запроса — участие команды в Клубном чемпионате мира, где 9 июля «Реал» сыграет в полуфинале против «ПСЖ». Руководство мадридцев провело переговоры с «Осасуной» и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), и все стороны согласились на новую дату — 29 октября.

    Однако, как уточняется, профсоюз футболистов требует обеспечить игрокам три недели отпуска и три недели подготовки перед стартом сезона. Эти условия в случае с «Реалом» не соблюдаются из-за позднего завершения участия клуба на турнире в США.

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