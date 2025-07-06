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    Шпилевский: Игроки сами хотят перейти от оборонительного к атакующему футболу

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    Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, что в клубе отлично восприняли его идеи перехода команды от оборонительной модели к атакующему футболу.

    Алексей Шпилевский
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    Алексей Шпилевский

    «Надо отдать должное ребятам: они с первого же дня хотели этой перестройки. На каждой тренировке парни отдаются полностью. Это меня как тренера очень радует. В моей практике были ситуации, когда я сталкивался с более жестким сопротивлением со стороны футболистов, которые привыкли к другому стилю футбола. В "Пари НН" я такого не ощутил. Ребята в этом плане молодцы, хорошо себя проявляют, — цитирует Шпилевского сайт нижегородцев.

    Календарь и таблица РПЛ

    37-летний специалист сменил в "Пари НН" своего соотечественника белоруса Виктора Гончаренко в середине июня. В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ после поражения в стыках от "Сочи", но осталась в лиге из-за банкротства "Химок".

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