Лунин решил остаться в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала»принял решение остаться в клубе как минимум на следующий сезон, сообщает Diario Gol

Как отмечает источник, дальнейшее будущее украинца в стане «сливочных» будет зависеть от того, какую роль ему отведёт новый главный тренер команды Хаби Алонсо.

Хотя 33-летний Куртуа по-прежнему считается первым номером, его физическое состояние может открыть Лунину путь к статусу основного вратаря. И тренер, и президент клуба Флорентино Перес считают, что украинец готов к такой ответственности.

В завершившемся сезоне Лунин провёл 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности.