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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    5 июля в 05:30 мск состоится поединок регулярного чемпионата МЛС, в котором сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Ванкувер».

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    После первой победы в сезоне «Гэлакси» снова перестали выигрывать. Клуб по-прежнему последний в таблице Запада и при любом раскладе не поднимется выше.

    «Ванкувер» после этого тура может обогнать «Сан-Диего». Победа это не гарантирует, но повысит шансы.

    Интересно, что «Ванкувер» пропустил в этом чемпионате всего 19 голов. Столько же у «Гэлакси» забитых мячей.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 2.31 против 2.93 — «Гэлакси» является фаворитом матча.

    • Прогноз экспертов: на LiveSport.Ru считают, что «Лос-Анджелесу» ничего не светит.

    • Прогноз ИИ: гости выиграют со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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