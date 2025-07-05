5 июля в 05:30 мск состоится поединок регулярного чемпионата МЛС, в котором сыграют

После первой победы в сезоне «Гэлакси» снова перестали выигрывать. Клуб по-прежнему последний в таблице Запада и при любом раскладе не поднимется выше.

«Ванкувер» после этого тура может обогнать «Сан-Диего». Победа это не гарантирует, но повысит шансы.

Интересно, что «Ванкувер» пропустил в этом чемпионате всего 19 голов. Столько же у «Гэлакси» забитых мячей.

Прогнозы и ставки

Полезная информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 2.31 против 2.93 — «Гэлакси» является фаворитом матча.

Прогноз экспертов: на LiveSport.Ru считают, что «Лос-Анджелесу» ничего не светит.

Прогноз ИИ: гости выиграют со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер» смотрите на LiveCup.Run.

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