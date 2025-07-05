Источник: «Барселона» определилась с главной трансферной целью на лето

Луис Диас Фото: globallookpress.com
Как сообщает издание AS, кандидатура Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» не рассматривается, несмотря на его готовность перейти в каталонский клуб и уступки со стороны манкунианцев. Руководство «Барселоны» считает Диаса более универсальным и командным игроком с выраженными лидерскими качествами.
По информации СМИ, Луис Диас сам заинтересован в переходе и затормозил продление контракта с «Ливерпулем», чтобы упростить возможный трансфер. Каталонцы не готовы платить за него более 60 миллионов евро, и если стороны не договорятся по цене, клуб рассмотрит других кандидатов.
В минувшем сезоне Диас провел 50 матчей, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.