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    Секу КойтаЦСКА — ОФК Белград. Онлайн, прямая трансляция
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    Источник: «Барселона» определилась с главной трансферной целью на лето

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик определили Луиса Диаса из «Ливерпуля» в качестве главной трансферной цели клуба после того, как не удалось подписать Нико Уильямса из «Атлетика».

    Луис Диас
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    Луис Диас

    Как сообщает издание AS, кандидатура Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» не рассматривается, несмотря на его готовность перейти в каталонский клуб и уступки со стороны манкунианцев. Руководство «Барселоны» считает Диаса более универсальным и командным игроком с выраженными лидерскими качествами.

    По информации СМИ, Луис Диас сам заинтересован в переходе и затормозил продление контракта с «Ливерпулем», чтобы упростить возможный трансфер. Каталонцы не готовы платить за него более 60 миллионов евро, и если стороны не договорятся по цене, клуб рассмотрит других кандидатов.

    В минувшем сезоне Диас провел 50 матчей, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

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