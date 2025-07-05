Источник: «Барселона» определилась с главной трансферной целью на лето

Спортивный директорДеку и главный тренер Ханс-Дитер Флик определили Луиса Диаса изв качестве главной трансферной цели клуба после того, как не удалось подписатьиз

Как сообщает издание AS, кандидатура Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» не рассматривается, несмотря на его готовность перейти в каталонский клуб и уступки со стороны манкунианцев. Руководство «Барселоны» считает Диаса более универсальным и командным игроком с выраженными лидерскими качествами.

По информации СМИ, Луис Диас сам заинтересован в переходе и затормозил продление контракта с «Ливерпулем», чтобы упростить возможный трансфер. Каталонцы не готовы платить за него более 60 миллионов евро, и если стороны не договорятся по цене, клуб рассмотрит других кандидатов.

В минувшем сезоне Диас провел 50 матчей, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.