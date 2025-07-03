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    «Ливерпуль» и «Бавария» вступили в борьбу за Люкеба

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    Центральный защитник «РБ Лейпциг» и сборной Франции Кастелло Люкеба привлек внимание двух европейских топ-клубов.

    Кастелло Люкеба
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    Кастелло Люкеба

    По данным Footmercato, речь идет об английском «Ливерпуле» и мюнхенской «Баварии».

    В контракте 22-летнего француза есть пункт об отступных в размере 90 млн евро, но платить за Люкеба ни «Ливерпуль», ни «Бавария» такую сумму пока не готовы, намереваясь договориться о ее снижении.

    Сам «РБ Лейпциг» заявил, что не станет насильно удерживать Люкеба и готов его отпустить в случае выгодного для себя предложения.

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    • За немецкий клуб защитник выступает два последних сезона, перебравшись из «Лиона», воспитанником которого он является, за 30 млн евро. Сейчас на портале Transfermarkt Люкеба оценивают в 40 млн евро. В минувшем сезоне он провел 31 матч и не отметился результативными действиями.

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