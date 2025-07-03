«Ливерпуль» отказался продавать Диаса в «Баварию»

Английскийрешил сохранить в составе полузащитника, сообщает издание AS.

28-летним колумбийцем активно интересовалась немецкая «Бавария», но все ее предложения были отклонены, а спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль был извещен о том, что мерсисайдцы приняли решение сохранить Диаса в команде.

В прошлом сезоне вингер сыграл за «Ливерпуль» во всех турнирах 50 матчей, забил в них 17 мячей и сделал 8 ассистов. На портале Transfermarkt Диас сейчас оценивается в 70 млн евро. За английский клуб он выступает с 2022 года после перехода из «Порту».