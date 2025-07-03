Диогу Жота погиб в автокатастрофе

Нападающий «Ливерпуля»погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Португальцу было 28 лет. Вместе с ним в машине находился его брат, который также погиб. По словам очевидцев, автомобиль Жоты вылетел с дороги и загорелся.

Согласно сообщениям, ДТП случилось на 65-м километре трассы А-52, в районе муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Машина, в которой футболист находился вместе со своим 26-летним братом Андре, вылетела с дороги и загорелась.

22 июня Жота сыграл свадьбу.

Диогу Жота стал известен по выступлениям за «Ливерпуль», в который перешел из «Вулверхэмптон» в 2020 году.

Вместе с клубом игрок становился чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций.