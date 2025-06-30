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    Зиньковский может покинуть «Спартак»

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    Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский может сменить клуб этим летом. По информации «Евро-Футбол.Ру», на 29-летнего атакующего хавбека претендуют «Сочи» и «Балтика». Обе команды вернулись в Российскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона и активно укрепляют составы перед стартом нового чемпионата.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    Напомним, весной Зиньковский выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, после чего вернулся в расположение красно-белых.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 млн евро.

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