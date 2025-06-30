Гладилин: «Спартаку» неправильно приобретать футболистов просто для конкуренции

Бывший футболист и тренер московскоговысказался о возможном усилении столичной команды.

«Думаю, "Спартаку" неправильно приобретать футболистов просто для конкуренции. Нужны игроки, которые усилят команду, — спешить не надо. А для конкуренции и так достаточно футболистов в составе. Не думаю, что "Спартак" нуждается в сверхдорогих игроках. Если покупать футболистов, уровня Барко или Угальде. Но какую-то конкретную позицию усиливать сейчас не надо — "Спартак" способен и этим составом бороться за чемпионство», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице прошлого сезона РПЛ.