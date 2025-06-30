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    Гладилин: «Спартаку» неправильно приобретать футболистов просто для конкуренции

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    Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном усилении столичной команды.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Думаю, "Спартаку" неправильно приобретать футболистов просто для конкуренции. Нужны игроки, которые усилят команду, — спешить не надо. А для конкуренции и так достаточно футболистов в составе. Не думаю, что "Спартак" нуждается в сверхдорогих игроках. Если покупать футболистов, уровня Барко или Угальде. Но какую-то конкретную позицию усиливать сейчас не надо — "Спартак" способен и этим составом бороться за чемпионство», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

    Напомним, что «Спартак» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице прошлого сезона РПЛ.

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