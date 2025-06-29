В матче регулярного чемпионата МЛСпримет. Игра начнется в 02:30 мск.

«Быки» Восточной конференции сегодня будут пытаться победить. Им нужны очки, чтобы без нервов сохранить место в зоне плей-офф.

«Миннесота» борется за самые высокие позиции в Западной конференции и она проиграла только один матч из пяти последних в лиге.

«Миннесота» не проигрывает «Нью-Йорку» третий матч подряд. В прошлый раз команды разошлись вничью. Как будет в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.09 и 3.45 — «Ред Буллз» являются фаворитами букмекеров на этот поединок.

Эксперты LiveSport дали прогноз, в котором назвали победителя матча.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Миннесота» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.