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    Анхель Ди Мария«Бенфика» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Миннесота»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» примет «Миннесоту». Игра начнется в 02:30 мск.

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    «Быки» Восточной конференции сегодня будут пытаться победить. Им нужны очки, чтобы без нервов сохранить место в зоне плей-офф.

    «Миннесота» борется за самые высокие позиции в Западной конференции и она проиграла только один матч из пяти последних в лиге.

    «Миннесота» не проигрывает «Нью-Йорку» третий матч подряд. В прошлый раз команды разошлись вничью. Как будет в этот раз?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • 2.09 и 3.45 — «Ред Буллз» являются фаворитами букмекеров на этот поединок.

    • Эксперты LiveSport дали прогноз, в котором назвали победителя матча.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Миннесота» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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