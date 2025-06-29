«Быки» Восточной конференции сегодня будут пытаться победить. Им нужны очки, чтобы без нервов сохранить место в зоне плей-офф.
«Миннесота» борется за самые высокие позиции в Западной конференции и она проиграла только один матч из пяти последних в лиге.
«Миннесота» не проигрывает «Нью-Йорку» третий матч подряд. В прошлый раз команды разошлись вничью. Как будет в этот раз?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.09 и 3.45 — «Ред Буллз» являются фаворитами букмекеров на этот поединок.
- Эксперты LiveSport дали прогноз, в котором назвали победителя матча.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Миннесота» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.